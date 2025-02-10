Умер народный артист СССР Олег Стриженов

Народный артист СССР Олег Стриженов скончался на 96-м году жизни. Об этом в комментарии РИА Новости сообщила его помощница.

«Да, это так», — подтвердила она, отвечая на вопрос о смерти артиста.

Дата и место прощания будут известны позже.

В 1955 году актер снялся в своей звездной роли в исторической драме «Овод». Кроме того, Стриженов играл и в других знаменитых кинокартинах, среди которых «Сорок первый», «Хождение за три моря», «Белые ночи», «Пиковая дама» и «Звезда пленительного счастья».

В 1988 году Стриженова удостоили звания народного артиста СССР. Он был лауреатом многих театральных премий, в том числе премии «Золотой орел» (2009) за вклад в киноискусство, а также был членом Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Накануне Telegram-канал SHOT писал, что 95-летний народный артист был экстренно госпитализирован из-за инфаркта мозга . После этого его сын, актер, режиссер и сценарист Александр Стриженов сообщил, что артист чувствует себя лучше. Источник ТАСС опроверг диагноз, но подтвердил, что мужчина попал в больницу.

Ранее умер актер из «Тихого Дона» и «Лихача» Владимир Подоляк.