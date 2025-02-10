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Виктория Боня похвасталась новым автомобилем

Блогерша Виктория Боня купила новую машину
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Victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Виктория Боня сообщила в Telegram-канале о покупке нового автомобиля.

Боня приобрела черный электромобиль марки Porsche Taycan GTS. Стоимость автомобиля неизвестна. Телеведущая опубликовала видео покупки.

«Вчера в эфире вам первым показала свою новую красавицу! Вот она», — поделилась знаменитость.

Боня проживает в Монако вместе со своей дочерью Анджелиной от бизнесмена Алекса Смерфита. Она рассталась с предпринимателем в 2017 году, однако приняла решение остаться жить за границей ради ребенка.

22 декабря 2024-го Telegram-канал SHOT сообщил, что некоторые из россиян готовят обращение в прокуратуру после посещения Боней боя украинского боксера Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии. Блогерша поздравила спортсмена с победой в социальных сетях.

Некоторые россияне считают, что своим приездом Боня якобы косвенно отдала деньги Усику, который направит их на поддержку украинской армии.

Сама Боня уверила, что поддерживает Россию и президента Владимира Путина, несмотря на жизнь в Монако.

Ранее Боня отреклась от пластики носа.

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