Боня о скандале с Усиком: «Хожу в горы и растягиваю российский флаг»

Блогерша и телеведущая Виктория Боня в Telegram-канале ответила на обвинения в якобы финансировании ВСУ.

Боня уверила, что поддерживает Россию и президента Владимира Путина, несмотря на жизнь в Монако.

«Я живу в Европе 12 лет. Я хожу в горы и растягиваю там российский флаг. Я имею только одно гражданство – российское. Какая бы не была сложная ситуация для меня, а она непростая, когда я хожу в Канны – получаю массу хейта. Я поддерживаю свою страну», — заявила телеведущая.

Боня уточнила, что приехала в Саудовскую Аравию, чтобы посмотреть на спорт. Блогерша попросила не называть ее из-за этого предательницей. Она заявила, что спорт должен быть вне политики.

«Вижу, как сейчас паблики и даже СМИ пытаются сделать «новость» и раздуть тему на том, что я приехала на бокс в Саудовскую Аравию «ради одного бойца». Во-первых, это чистая ложь, я всегда летала на разные бои по всему миру и очень люблю этот вид спорта. Во-вторых, я, как никто другой, отбиваюсь от хейта, живя в Европе. <…> Ваши жалкие попытки сделать из меня предателя Родины просто неуместны», — отметила блогерша.

22 декабря Telegram-канал SHOT сообщил, что некоторые из россиян готовят обращение в прокуратуру после посещения Боней боя украинского боксера Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии. Блогерша поздравила спортсмена с победой в социальных сетях.

Некоторые россияне считают, что своим приездом Боня якобы косвенно отдала деньги Усику, который направит их на поддержку украинской армии.

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