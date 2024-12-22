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Боню обвинили в финансировании ВСУ из-за встречи с Александром Усиком

SHOT: блогершу Викторию Боню потребовали проверить на финансирование ВСУ
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Телеграм-канал «SHOT»

Блогершу и телеведущую Викторию Боню потребовали проверить на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, некоторые из россиян готовят обращение в прокуратуру после посещения Боней боя украинского боксера Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии. Блогерша поддержала спортсмена из Украины. Позже она поздравила боксера с победой в социальных сетях.

«Достойный бой, Усик защитил свой пояс, это достойно уважения!» — заявила телеведущая.

Как отмечает SHOT, россияне осудили Боню за поддержку Усика. По заявлению издания, украинский спортсмен называл себя врагом России, спонсировал ВСУ и вывешивал флаг «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Некоторые россияне считают, что своим приездом Боня якобы косвенно отдала деньги Усику, который направит их на поддержку украинской армии.

Боня проживает в Монако вместе со своей дочерью Анджелиной от бизнесмена Алекса Смерфита. Она рассталась с предпринимателем в 2017 году, однако приняла решение остаться жить за границей ради ребенка.

Ранее Виктория Боня выпустила бракованную косметику.

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