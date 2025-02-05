Боня отреклась от пластики носа: «Слава богу, свой»

Блогерша Виктория Боня опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что делала ринопластику.

Поклонница похвалила нос Бони. Она спросила, делала ли телеведущая ринопластику.

«Слава богу, нет, нос свой, зубы тоже», — поделилась блогерша.

27 августа Боня рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Телеведущая обратилась к известному хирургу Чиа Чи Као, который ранее оперировал моделей Кендалл Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид.

В октябре 2024-го Боня опровергла слухи, что делала пластику ягодиц. Она уверила, что не вставляла никакие импланты. Блогерша делает 300 приседаний с весом 20 кг для подтянутой фигуры.

21 января 2025-го Боня призналась, что сделала пластическую операцию матери Галине по бартеру. По словам блогерши, она изначально хотела обратиться к другому специалисту, но хирург Максим Иванчук убедил ее, что сделает из матери красавицу. Также он обещал реабилитацию в две недели. Хирург сделал операцию бесплатно, но взамен попросил рекламу.

Боня опубликовала новые кадры после пластики Иванчука. У матери блогерши остались глубокие шрамы и образовались «шишечки» от липофилинга.

Ранее Боня назвала условие, при котором выйдет в голом платье как у Цензори.