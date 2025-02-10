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Названа предварительная причина смерти Стриженова

SHOT: предварительной причиной смерти Олега Стриженова стал ишемический инсульт
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В. Ковальский/РИА Новости

Предварительной причиной смерти народного артиста СССР Олега Стриженова стали последствия ишемического инсульта. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

О том, что народный артист СССР Олег Стриженов скончался на 96-м году жизни, сообщалось накануне.

За несколько дней до этого стало известно, что у актера случился инфаркт головного мозга. После этого его сын, актер, режиссер и сценарист Александр Стриженов сообщил, что артист чувствует себя лучше. Источник ТАСС опроверг диагноз, но подтвердил, что Стриженов-старший попал в больницу.

При этом его супруга Лионелла Стриженова сообщила, что ее муж проходил плановое обследование в больнице.

Олег Стриженов известен по ролям в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Овод», «Мой любимый клоун», «Пиковая дама», «Юность Петра», «Его звали Роберт». К юбилею Олега Стриженова в 2024 году «Газета.Ru» рассказывала о его самых ярких киноработах.

Ранее умер актер из «Тихого Дона» и «Лихача» Владимир Подоляк.

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