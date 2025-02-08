Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер актер «Тихого Дона» и «Лихача» Владимир Подоляк

Актер «Тихого Дона» и «Лихача» Владимир Подоляк скончался в возрасте 69 лет
close
Киностудия КИТ

Ушел из жизни актер Краснодарского театра драмы имени Горького Владимир Подоляк. О его смерти сообщили в Минкультуры Краснодарского края и в самом театре, где он трудился на протяжении 35 лет.

Он завоевал известность благодаря своим работам в сериалах «Тихий Дон», «Ищейка» и «Лихач».

«На протяжении 35 лет в Краснодарском театре драмы Владимир Семенович исполнил более 50 ролей в классических и современных постановках. Зрители ценили его за лирическую глубину и тонкость в исполнении персонажей. Коллеги и друзья уважали его за душевность и интеллигентность, присущие настоящему человеку», — говорится в официальном сообщении министерства.

Кинематографический путь Подоляка начался в 1983 году. Наибольшую популярность ему принесли фильмы «Тихий Дон», «Ищейка», «Спасская» и «Лихач». В его карьере насчитывается девять фильмов.

На днях в Санкт-Петербурге не стало советского и российского актера театра, кино и сериалов, заслуженного артиста РФ Анатолия Худолеева.

Ранее на 82-м году жизни скончался актер из сериала «Убойная сила» Виктор Семеновский.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами