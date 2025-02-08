Умер актер «Тихого Дона» и «Лихача» Владимир Подоляк

Актер «Тихого Дона» и «Лихача» Владимир Подоляк скончался в возрасте 69 лет

Ушел из жизни актер Краснодарского театра драмы имени Горького Владимир Подоляк. О его смерти сообщили в Минкультуры Краснодарского края и в самом театре, где он трудился на протяжении 35 лет.

Он завоевал известность благодаря своим работам в сериалах «Тихий Дон», «Ищейка» и «Лихач».

«На протяжении 35 лет в Краснодарском театре драмы Владимир Семенович исполнил более 50 ролей в классических и современных постановках. Зрители ценили его за лирическую глубину и тонкость в исполнении персонажей. Коллеги и друзья уважали его за душевность и интеллигентность, присущие настоящему человеку», — говорится в официальном сообщении министерства.

Кинематографический путь Подоляка начался в 1983 году. Наибольшую популярность ему принесли фильмы «Тихий Дон», «Ищейка», «Спасская» и «Лихач». В его карьере насчитывается девять фильмов.

На днях в Санкт-Петербурге не стало советского и российского актера театра, кино и сериалов, заслуженного артиста РФ Анатолия Худолеева.

Ранее на 82-м году жизни скончался актер из сериала «Убойная сила» Виктор Семеновский.