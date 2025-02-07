У Олега Стриженова случился инфаркт мозга

Актер Олег Стриженов был госпитализирован с ишемическим инсультом

95-летнего народного артиста СССР Олега Стриженова госпитализировали с ишемическим инсультом (инфарктом головного мозга). Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, врачам удалось стабилизировать состояние актера после острого нарушения мозгового кровообращения. Он пробыл в больнице около месяца.

В беседе с Life сын Стриженова, актер, режиссер и сценарист Александр Стриженов, заявил, что сейчас артист чувствует себя лучше.

«Человек не бывает здоров в 95 с половиной лет, он жив и проходит плановые разные обследования», — уточнил он.

Олег Стриженов известен по ролям в фильмах «Звезды пленительного счастья», «Белые ночи», «Овод», «Мой любимый клоун», «Пиковая дама», «Юность Петра», «Его звали Роберт».

К юбилею Олега Стриженова в 2024 году «Газета.Ru» рассказывала о его самых ярких киноработах.

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