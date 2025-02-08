Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жена Олега Стриженова рассказала, почему артист оказался в больнице

Жена Олега Стриженова заявила, что актер прошел плановое обследование в больнице
close
Киностудия им. Горького

Народный артист СССР Олег Стриженов находился в больнице для планового обследования, сообщила ТАСС его супруга Лионелла Стриженова.

По ее словам, у мужа нет ничего серьезного, а чувствует он себя нормально.

«Ходили провериться, это было планово. Никаких страшных диагнозов нет», — заявила женщина.

Накануне Telegram-канал SHOT писал, что 95-летний народный артист был экстренно госпитализирован из-за инфаркта мозга (нарушение мозгового кровообращения с повреждением ткани мозга). После этого его сын, актер, режиссер и сценарист Александр Стриженов сообщил, что артист чувствует себя лучше. Источник ТАСС опроверг диагноз, но подтвердил, что мужчина попал в больницу.

Советский и российский актер театра и кино Олег Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске. Всего в его фильмографии 35 картин, он носит звание народного артиста СССР, является членом Союза кинематографистов РФ и членом Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Зрителям он известен прежде всего по ролям в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Овод», «Мой любимый клоун», «Пиковая дама», «Юность Петра» и «Его звали Роберт». Артист был трижды женат. Последние 20 лет Стриженов не снимается в кино и практически не появляется на публике, а все свободное время посвящает своему хобби — живописи.

Ранее стало известно, когда Стриженова выпишут из больницы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами