Пригожин нашел способ привлечь к «Интервидению» артистов со всего мира

Музыкальный конкурс «Интервидение» может стать культурным мостом между Россией и остальным миром, поэтому к участию в нем нужно приглашать исполнителей из разных стран, не разделяя их на «дружественные» и «недружественные», считает продюсер Иосиф Пригожин. Привлечь артистов поможет большой призовой фонд, ведь «кушать хотят все», заявил он в беседе с НСН.

Российский конкурс может стать мировым событием, так как местные профессионалы умеют организовывать подобные мероприятия на самом высоком уровне, отметил Пригожин. В пример важности конкурса он привел Турцию, которая «захватывает» мировой рынок своими сериалами – Россия тоже должна задавать новые тренды и создавать героев, на которых будут смотреть за рубежом, подчеркнул продюсер.

«На мой взгляд, не нужно делить страны на дружественные и недружественные, нужно сделать так, чтобы музыка расширила горизонты, стала культурным мостом ко всему миру», — отметил он, призвав сделать конкурс свободным от политики.

Чтобы в Россию съехались артисты со всего мира, необходимо заинтересовать их. Для этого, по мнению Пригожина, необходимо сделать внушительный призовой фонд. Он привел в пример песенный конкурс, на котором в жюри была его супруга, певица Валерия. За приз в 200 тысяч долларов тогда боролись исполнители 54 стран – никого не пришлось уговаривать, подчеркнул он.

«Все хотят кушать, если будет хороший призовой фонд, я абсолютно уверен, что мы будем передовыми», — заключил Пригожин.

Напомним, на днях президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета конкурса стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Как сообщал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, участие в конкурсе примут более 16 стран, включая Бразилию, Китай.

Лавров ранее рассказал, будут ли на «Интервидении» извращения.