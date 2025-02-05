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Лавров рассказал, будут ли на «Интервидении» извращения

Лавров: на «Интервидении» не будет извращений и издевательств
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на встрече с послами иностранных государств на пригласил их на конкурс песни «Интервидение». Об этом сообщает ТАСС.

Он рассказал, что конкурс предоставит возможность всем странам «без всякой цензуры» показать свои лучшие музыкальные традиции.

«Гарантирую, там не будет извращений и издевательств над природой человека, как мы это наблюдали в ходе Олимпийских игр в Париже», — пообещал он.

По словам Лаврова, уже более 20 стран заявили о своем участии в конкурсе.

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета конкурса стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Желание участвовать в организации конкурса выразил накануне российский продюсер Иосиф Пригожин.

Ранее Рудковская понадеялась, что «Интервидение» станет свободным от политики.

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