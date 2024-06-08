Более 16 стран примут участие в конкурсе «Интервидение»

Более 16 стран примут участие в музыкальном конкурсе «Интервидение» — аналоге «Евровидения», включая Бразилию, Китай. Об этом сообщил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, конкурс пройдет либо в конце 2024 года, либо в начале 2025 года.

Швыдкой отметил, что уже сейчас интерес зарубежных стран к «Интервидению» велик, в конкурсе хотят принять участие страны Латинской Америки, Центральной Азии и СНГ, в том числе Белоруссия, Азербайджан, Казахстан, а также Китай, Куба и Бразилия.

Представитель президента РФ уточнил, что более 16 стран подтвердили уже окончательно свое участие в «Интервидении», и это не те страны, в которых Россия «довольно активно работает».

20 мая в МИД РФ рассказали «Газете.Ru», что «Интервидение» будет ежегодным и «станет открытой площадкой для демонстрации аутентичной национальной песенной культуры». В ведомстве отметили, что учредить конкурс предложил в октябре 2023 года некоммерческий Фонд сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства». Идею одобрил президент страны Владимир Путин.

Ранее Швыдкой не исключил, что к «Интервидению» может присоединиться одна из стран Европы.