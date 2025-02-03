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Музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в Москве и Московской области

Путин подписал указал о проведении конкурса «Интервидение» в 2025 году
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в 2025 году в Москве и Московской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Председателем оргкомитета конкурса, который является аналогом европейского «Евровидения», назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Дата проведения конкурса в документе не установлена.

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в сентябре заявлял, что «Интервидение» пройдет в сентябре 2025 года.

По его словам, свое участие в музыкальном конкурсе уже подтвердили около 20 стран. Приглашения были направлены в страны СНГ, БРИКС, ШОС, ряд стран Латинской Америки.

В МИД РФ считают, что конкурс может стать ежегодным и будет «открытой площадкой для демонстрации аутентичной национальной песенной культуры».

Ранее стало известно число участников российского аналога «Евровидения».

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