Чичерина предложила исполнить на «Интервидении» песню про бойцов СВО

На международном музыкальном конкурсе «Интервидение» нужно исполнить песню, посвященную участникам специальной военной операции. Об этом заявила заслуженная артистка России Юлия Чичерина в беседе с изданием «Абзац».

«2025-й — Год защитника Отечества, песня может соответствовать», — отметила она.

Певица призвала не копировать западное искусство и «не делать подделку под «Евровидение» с поддельными звездами со всей их мишурой».

«У нас свой путь. Должны выходить сильнейшие таланты, а не чьи-то протеже. Только тогда возможен расцвет русской музыки», — добавила Чичерина.

3 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета конкурса стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отмечал, что в конкурсе хотят принять участие страны Латинской Америки, Центральной Азии и СНГ, в том числе Белоруссия, Азербайджан, Казахстан, а также Китай, Куба и Бразилия. Более 16 стран подтвердили уже окончательно свое участие в «Интервидении», и это не те страны, в которых Россия «довольно активно работает», добавил он.

Ранее Полина Гагарина оценила шансы российского аналога «Евровидения» на успех.