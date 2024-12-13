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Полина Гагарина оценила шансы российского аналога «Евровидения» на успех

Певица Гагарина: «Евровидение» закончилось как международный праздник музыки

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Пресс-служба Полины Гагариной

Певица Полина Гагарина оценила шансы на успех международного музыкального конкурса «Интервидение» — российского аналога «Евровидения». Ее цитирует ТАСС.

«Мне кажется, что «Евровидение» как международный праздник музыки, закончился примерно в тот же период, когда я в нем участвовала. Он был актуален еще пару лет, а потом у них сменился формат», — сказала она.

Российский проект, надеется певица, будет успешно запущен в ближайшее время и станет возможностью для талантливых артистов показать себя и найти единомышленников.

Гагарина в 2003 году была победительницей проекта Первого канала «Фабрика звезд 2», но считает, что сейчас молодые артисты должны продвигаться с помощью социальных сетей.

«И если сделать свое авторское шоу в интернете, можно очень быстро найти лояльную и заинтересованную зрительскую аудиторию», — говорит она.

Полина Гагарина в 2015 году представляла Россию на «Евровидении» и заняла второе место.

Cпециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщал, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в сентябре 2025 года, свое участие в нем уже подтвердили около 20 стран.

Ранее Полина Гагарина заявила, что исполнила долгожданную мечту.

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