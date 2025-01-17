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«Идол мосфильмовцев»: режиссер Сокуров — о скончавшемся Дэвиде Линче

Режиссер Сокуров назвал Дэвида Линча путеводной звездой русского кино

Российский режиссер Александр Сокуров назвал Дэвида Линча «путеводной звездой» российского кино. Такое мнение об ушедшем из жизни американском режиссере он выразил в разговоре с «Газетой.Ru».

«Что бы делало русское кино, не будь обожаемого в России Линча. Идол мосфильмовцев и московской киносреды. Путеводная звезда», — сказал Сокуров.

Накануне семья Дэвида Линча сообщила, что кинорежиссер скончался на 79-м году жизни. В августе прошлого года Линч рассказал, что у него диагностировали эмфизему легких, вызванную многолетним курением. Он признался, что больше не может покидать дом и испытывает трудности с передвижением на большие расстояния из-за нехватки кислорода.

Дэвид Линч стал известен благодаря своим сюрреалистическим проектам, в которых он исследовал иллюзорность реальности. Среди его знаковых работ — «Синий бархат», «Шоссе в никуда», «Внутренняя империя», «Малхолланд Драйв» и культовый сериал «Твин Пикс».

Актер дубляжа Олег Вирозуб, озвучивший агента Купера в «Твин Пикс», назвал Линча одним из самых ярких и интереснейших деятелей американского кино. «Газете.Ru» он рассказал, что с радостью вспоминает работу над сериалом.

Российский режиссер Владимир Хотиненко в беседе с «Газетой.Ru» назвал кончину Линча большой потерей: «я как будто родственника потерял».

Ранее актриса дубляжа Голованова рассказала, как Линч создавал атмосферу напряжения.

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