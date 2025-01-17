«Идол мосфильмовцев»: режиссер Сокуров — о скончавшемся Дэвиде Линче

Российский режиссер Александр Сокуров назвал Дэвида Линча «путеводной звездой» российского кино. Такое мнение об ушедшем из жизни американском режиссере он выразил в разговоре с «Газетой.Ru».

«Что бы делало русское кино, не будь обожаемого в России Линча. Идол мосфильмовцев и московской киносреды. Путеводная звезда», — сказал Сокуров.

Накануне семья Дэвида Линча сообщила, что кинорежиссер скончался на 79-м году жизни. В августе прошлого года Линч рассказал, что у него диагностировали эмфизему легких, вызванную многолетним курением. Он признался, что больше не может покидать дом и испытывает трудности с передвижением на большие расстояния из-за нехватки кислорода.

Дэвид Линч стал известен благодаря своим сюрреалистическим проектам, в которых он исследовал иллюзорность реальности. Среди его знаковых работ — «Синий бархат», «Шоссе в никуда», «Внутренняя империя», «Малхолланд Драйв» и культовый сериал «Твин Пикс».

Актер дубляжа Олег Вирозуб, озвучивший агента Купера в «Твин Пикс», назвал Линча одним из самых ярких и интереснейших деятелей американского кино. «Газете.Ru» он рассказал, что с радостью вспоминает работу над сериалом.

Российский режиссер Владимир Хотиненко в беседе с «Газетой.Ru» назвал кончину Линча большой потерей: «я как будто родственника потерял».

Ранее актриса дубляжа Голованова рассказала, как Линч создавал атмосферу напряжения.