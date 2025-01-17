«Один из самых ярких деятелей кино»: русский голос Купера в «Твин Пикс» — о Дэвиде Линче

Актер дубляжа Олег Вирозуб, озвучивший агента Купера в культовом сериале Дэвида Линча «Твин Пикс», рассказал «Газете.Ru», что вспоминает этот проект с радостью. По словам Вирозуба, Линч был одним из самых ярких деятелей американского кино.

«Очевидно, что это один из самых ярких и интереснейших деятелей американского кино. Когда вышли первые сезоны сериала «Твин Пикс», я был студентом и целиком тогда сериал не видел. Но уже тогда, по фрагментам сериала, был покорен обаянием Кайла МакЛахлена. И когда мне предложили участвовать в записи третьего сезона сериала «Твин Пикс», я отнесся к этому предложению с трепетом. И, хотя этот сезон вместо ответов на загадки уводил зрителя еще глубже в лабиринты подсознания, я, несомненно, с удовольствием работал над образом агента Купера и вспоминаю этот проект с радостью», — сказал Вирозуб.

Американский режиссер Дэвид Линч скончался в возрасте 78 лет. В августе 2024 года у него диагностировали эмфизему легких из-за постоянного курения. С тех пор он не мог выходить из дома на долгие расстояния из-за недостатка кислорода.

Семья режиссера опубликовала пост в соцсетях о его смерти, призвав не беспокоить их в эти дни.

«Теперь, когда его больше нет с нами, в мире образовалась большая дыра. Но, как он сказал бы: «Смотрите на пончик, а не на дырку», — говорится в заявлении его семьи.

Линч начинал карьеру как художник, автор анимационных фильмов. Среди наиболее известных его работ фильмы «Человек-слон», получивший восемь номинаций на «Оскар», «Синий бархат», «Шоссе в никуда» и «Малхолланд Драйв», а также сериал «Твин Пикс».

Ранее режиссер Хотинеко назвал Дэвида Линч «явлением совершенно исключительным».