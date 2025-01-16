«Заставлял быть в шоке и наслаждаться»: русский голос Кэнди в «Твин Пикс» — о Дэвиде Линче

Во всех своих картинах ушедший из жизни Дэвид Линч создавал непередаваемую атмосферу напряжения и позволял наслаждаться картинкой. Об этом заявила в беседе с «Газетой.Ru» актриса дубляжа Ольга Голованова, озвучившая героиню Кэнди из легендарного сериала Линча «Твин Пикс».

«Об этой печальной новости узнала от вас. Безусловно, это режиссер, заставлявший и думать, и быть в шоке, и наслаждаться картинкой. «Твин Пикс» я, конечно, смотрела еще до озвучивания, когда был только закадровый перевод. Это очень стильный сериал, где есть (как всегда) и странности происходящего, и комедийность, и яркие персонажи, и многое другое. Было интересно, конечно! Это же классика. Я ведь еще для разных каналов писала закадровый перевод таких картин как «Дюна», «Дикие сердцем». Очень нравится фильм «Синий бархат». Во всех картинах этот режиссер создавал непередаваемую атмосферу напряжения. Только недавно хотела посмотреть (впервые) «Человек-слон». Буду смотреть с пониманием, что режиссер уже ушел от нас. Светлая память», — сказала Голованова.

О том, что скончался американский кинорежиссер, музыкант и продюсер Дэвид Линч, стало известно 16 января. Он умер в возрасте 78 лет. В августе прошлого года у него диагностировали эмфизему легких из-за постоянного курения табака. Режиссер отмечал, что больше не сможет выходить из дома на большие расстояния из-за недостатка кислорода.

Источники сообщили изданию Deadline, что Линч был вынужден переехать из своего дома из-за пожара в Лос-Анджелесе, а затем ему стало хуже. Семья режиссера опубликовала пост в соцсетях о его смерти, призвав не беспокоить их в эти дни.

Линч известен по своим проектам, в которых присутствуют элементы сюрреализма и тема иллюзорности реальности. Среди самых популярных его работ — «Синий бархат», «Шоссе в никуда», «Внутренняя империя», «Малхолланд Драйв», «Твин Пикс».

В 2019 году Линч получил «Оскар» за заслуги в кинематографе.

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