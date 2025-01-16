Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер Дэвид Линч

Кинорежиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет
close
Jordan Strauss/Invision/AP

Американский кинорежиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщает Variety.

«Теперь, когда его больше нет с нами, в мире образовалась большая дыра. Но, как он сказал бы: «Смотрите на пончик, а не на дырку», — говорится в заявлении его семьи.

В августе прошлого года Линч рассказал, что у него диагностирована эмфизема легких из-за постоянного курения табака. Он отмечал, что больше не сможет выходить из дома. Также Линч заявлял, что не может ходить на долгие расстояния из-за недостатка кислорода из-за эмфиземы легких.

Эмфизема легких — это болезнь, при которой количество воздуха в легких повышается настолько, что нарушается их анатомия: альвеолы становятся больше, а их стенки постепенно разрушаются.

Дэвид Линч известен по своим проектам, в которых присутствует элементы сюрреализма и тема иллюзорности реальности. Среди самых популярных его работ — «Синий бархат», «Шоссе в никуда», «Внутренняя империя», «Малхолланд Драйв», «Твин Пикс».

Ранее жена Дэвида Линча подала на развод после 14 лет брака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами