Умер Дэвид Линч

Американский кинорежиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщает Variety.

«Теперь, когда его больше нет с нами, в мире образовалась большая дыра. Но, как он сказал бы: «Смотрите на пончик, а не на дырку», — говорится в заявлении его семьи.

В августе прошлого года Линч рассказал, что у него диагностирована эмфизема легких из-за постоянного курения табака. Он отмечал, что больше не сможет выходить из дома. Также Линч заявлял, что не может ходить на долгие расстояния из-за недостатка кислорода из-за эмфиземы легких.

Эмфизема легких — это болезнь, при которой количество воздуха в легких повышается настолько, что нарушается их анатомия: альвеолы становятся больше, а их стенки постепенно разрушаются.

Дэвид Линч известен по своим проектам, в которых присутствует элементы сюрреализма и тема иллюзорности реальности. Среди самых популярных его работ — «Синий бархат», «Шоссе в никуда», «Внутренняя империя», «Малхолланд Драйв», «Твин Пикс».

Ранее жена Дэвида Линча подала на развод после 14 лет брака.