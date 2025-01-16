«Как будто родственника потерял»: режиссер Владимир Хотиненко — о смерти Дэвида Линча

Российский режиссер Владимир Хотиненко в беседе с «Газетой.Ru» назвал исключительным ушедшего из жизни американского кинорежиссера Дэвида Линча. По словам Хотиненко, Линч создавал на экранах необычайную среду, близкую к музыке.

«Думаю, что любой, кто хотя бы чуть-чуть погружен в кино, понимает, какая это потеря для кинематографа. Потому что, при всем разнообразии кинематографического мира и замечательных режиссеров, Дэвид Линч — явление совершенно исключительное. Я «Твин Пикс» могу поставить в любой момент и просто наслаждаться. Знаю уже сюжет наизусть. Он создавал какую-то необычайную среду. Это очень близко, я бы даже сказал, к музыке. Я даже помню сенсацию «Человек-слон». Это было что-то невероятное. Совершенно невероятное, исключительное явление. Методы его работы… Ну что вы! Такая потеря! Когда мне жена сказала, я как будто родственника потерял. Прям как кусок оторвали от меня. Это кино во всех его проявлениях. Причем не так много фильмов, к слову сказать, снято им. Но это каждый раз какое-то явление совершенно исключительное. Поэтому это потеря, прежде всего. Хотя, ну вот Дэвид Линч ушел, а кино его осталось», — сказал Хотиненко.

О кончине Дэвида Линча стало известно 16 января. В августе прошлого года у 78-летнего режиссера диагностировали эмфизему легких из-за постоянного курения табака. Из-за болезни он не мог выходить из дома на большие расстояния из-за недостатка кислорода.

Издание Deadline со ссылкой на источники утверждает, что Линч был вынужден переехать из своего дома из-за пожара в Лос-Анджелесе, а затем ему стало хуже. Семья режиссера опубликовала пост в соцсетях о его смерти, призвав не беспокоить их в эти дни.

Самые известные работы Линча — «Человек-слон», «Твин Пикс», «Синий бархат», «Шоссе в никуда», «Внутренняя империя», «Малхолланд Драйв».

В 2019-м Линч получил «Оскар» за заслуги в кинематографе, а также удостоился «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и почетного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.

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