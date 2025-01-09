В США обвинили Украину в пожарах, охвативших Калифорнию: власти не справляются с бедствием

В Лос-Анжелесе бушуют пожары, погибли не менее пяти человек, сотни тысяч эвакуированы. Джо Байден ввел режим масштабного бедствия. Пэрис Хилтон и другие голливудские звезды лишились своих особняков. Ущерб точно не установлен, но, вероятно, он превысит $50 млрд. Илон Маск согласился с тем, что калифорнийские власти худшие в США. Банкир Джон Лефевр считает, что масштабы бедствия связаны с поддержкой Киева. Объявление номинантов на «Оскара» отложили на два дня.

7 января в Калифорнии начались сильные пожары. Действующий президент США Джо Байден ввел режим масштабного бедствия в штате. Он распорядился выделить дополнительную помощь на федеральном уровне, хотя власти Калифорнии уже принимают меры по восстановлению пострадавших районов.

«Решение президента предоставляет федеральное финансирование пострадавшим лицам в округе Лос-Анджелес. Помощь может включать гранты на временное жилье и ремонт домов, недорогие займы для покрытия незастрахованных имущественных потерь и другие программы, призванные помочь частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Дополнительное финансирование дадут не только местным властям, но и частным некоммерческим организациям с условием совместных расходов на проведение аварийно-спасательных работ в округе Лос-Анджелес. Также федеральные деньги пойдут на проведение мероприятий по снижению опасности распространения огня по всей Калифорнии.

Ущерб все еще не оценили полностью, поэтому в зависимости от итоговой суммы могут выделить дополнительные формы помощи.

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Пять человек погибли

По данным Reuters, погибли не менее пяти человек. В Южной Калифорнии — Палисейдсе, Итоне и Херсте — все еще идут пожары, более ста тысяч человек эвакуировались . Из-за стихийного бедствия более 400 тысяч домов и предприятий в Калифорнии остались без электричества. Пожарные службы и водоснабжение перегружены. По данным губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, в тушении заняты более 7,5 тыс. пожарных. Он призвал жителей Южной Калифорнии быть готовыми к эвакуации и прислушиваться к местным властям. Он также распорядился мобилизовать Национальную гвардию штата для помощи пожарным.

«В Южной Калифорнии по-прежнему наблюдаются одни из самых серьезных пожаров за всю историю наблюдений», — сказала начальник пожарной охраны Лос-Анджелеса Кристин Кроули, описывая бедствие как «очень динамичное».

Сейчас площадь пожара превысила 10 тысяч гектаров. Стихия уничтожила более тысячи зданий. Ущерб уже может превысить $50 млрд. Элитный район Пасифик-Палисейдс полностью выгорел. Сейчас пожары в районе Малибу, а на очереди Сансет-бульвар и Беверли-Хиллз.

Из-за пожаров Американская академия киноискусств перенесла объявление номинантов на премию «Оскар» с 17 на 19 января.

Breaking911 пишет, что огонь уже добрался до Голливудских холмов, где находится памятный знак Hollywood. Также стихия почти дошла до «Аллеи славы», остался один километр. Associated Press выяснил, что в районе включены сирены, там летают вертолеты и сбрасывают воду. Туристы экстренно эвакуируются из своих отелей, но находятся и те, кто идет навстречу огню и снимает происходящее. Также под угрозой повреждения находится исторический концертный зал Hollywood Bowl.

TMZ сообщило о полном уничтожении пляжного дома светской львицы Пэрис Хилтон. Семья актрисы там постоянно не живет — у нее несколько домов, но пожар сильно расстроил Хилтон. Она наблюдала за происходящим онлайн. Дом оценивался в $8,4 млн. Трехэтажный особняк актеров Лейтон Мистер и ее супруга Адама Броуди также сгорел. Его оценивали в $6,5 млн.

От дома Энтони Хопкинса остались только ворота. Дом был его единственным место жительства. У Джона Гудмана теперь только бассейн с почерневшей водой. Пострадали и дома Майлза Теллера, Леонардо Ди Каприо, Юджина Леви и Бена Аффлека — актер покинул Пасифик-Палисейдс. По данным TMZ, он поехал к своей бывшей супруге Дженнифер Гарнер, с которой проживают их дети.

Кроме того, полностью сгорел дом, в котором умер Мэттью Перри . Вице-президент США Камала Харрис также лишилась имущества. В районе происшествия есть дома у Тома Хэнкса, Мэтта Дэймона, Стивена Спилберга и Хилари Суонк.

Виновата Украина

Банкир и писатель Джон Лефевр в соцсетях заявил, что Украина косвенно виновата в одном из самых крупных американских лесных пожаров.

«А пожарная служба Лос-Анджелеса отправила на Украину лишнее оборудование», — написал Лефевр.

Речь идет о том, что в 2022 году пожарный департамент Лос-Анджелеса передал Киеву свое лишнее оборудование.

Сын Трампа также упрекнул местные власти в том, что они передали Украине излишки оборудования для пожаротушения.

«Ой, смотрите, ну конечно, пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала часть своих запасов Украине», — написал Джон Трамп-младший в соцсети Х.

Один из пользователей X отметил, что у Калифорнии худшее правительство среди всех американских штатов. По его мнению, Ньюсом провел неудачную политику в области управления водными и лесными ресурсами, что способствовало масштабу бедствия. Миллиардер Илон Маск согласился с пользователем.

Избранный президент США Дональд Трамп призвал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома уйти в отставку на фоне сильных пожаров в штате. В своем посте в соцсети Truth Social, Трамп заявил, что лучшие и самые красивые районы США сгорают дотла, и это вина действующего губернатора.

Ньюсом в ответ заявил, что из-за пожаров «люди буквально бегут», теряя имущество, а «дети лишились школ, семьи полностью разлучены, церкви сожжены», в то время как Дональд Трамп пытается «политизировать это» .

«У меня много мыслей, и я знаю, что хочу сказать. Но я не буду. Сегодня я стоял рядом с президентом Соединенных Штатов Америки, и я был горд быть рядом с Джо Байденом, и он поддерживал каждого человека в этом сообществе, он не играл в политику», — сказал Ньюсом.