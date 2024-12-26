Гагарина о планах на Новый год: «Буду совмещать несовмещаемое»

Певица Гагарина рассказала, что планирует отметить Новый год в семье и на работе

Певица Полина Гагарина призналась в беседе с «Леди Mail», что собирается отметить Новый год как дома, так и на работе.

Гагарина планирует дать два праздничных концерта в Москве, а затем встретить Новый год с семьей.

«Я, как всегда, буду совмещать несовмещаемое», — поделилась исполнительница.

Гагарина начала свою карьеру в программе «Фабрика звезд». Она выиграла второй сезон шоу. Певица также представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2015», где заняла второе место.

23 октября 2024-го ВЦИОМ сообщил, что Полина Гагарина уже третий год подряд заняла первенство среди лучших артисток российской эстрады. Лучшим артистом года стал Ярослав Дронов (Shaman).

В декабре портал Super утверждал, Гагарина уменьшила гонорар с 8,8 млн до 8 млн рублей. Аналогичная ситуация у Лолиты Милявской и группы «Иванушки International». Артистка стала выступать за 4 млн вместо 4,3 млн рублей. Коллектив уменьшил плату с 6,3 млн до 5 млн рублей. Также певица МакSим (Марина Максимова) снизила ценник на выступления до 4,5 млн рублей.

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