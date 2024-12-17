Певица МакSим снизила гонорар на новогодние корпоративы

Певица МакSим (Марина Максимова) уменьшила гонорар на новогодние корпоративы в 2024 году. Об этом сообщает Super.

По данным издания, Максимова снизила ценник на выступления до 4,5 млн рублей. В 2023-м она выступала за 4,9 млн рублей.

13 июля 2023 года певица МакSим выпустила видеообращение, где рассказала о своем алкоголизме. Звезда объяснила, что слишком рано после тяжелой болезни начала гастролировать и пыталась поддержать себя алкоголем.

По словам Максимовой, уже долгое время она борется с алкогольной зависимостью в реабилитационной клинике. Теперь артистка уверена, что «ставшая привычкой попытка сбежать от проблем и недугов посредством алкоголя» может привести только к большим потерям.

Как отмечает Super, Полина Гагарина тоже снизила гонорар с 8,8 млн до 8 млн рублей. Аналогичная ситуация у Лолиты Милявской и группы «Иванушки International». Артистка стала выступать за 4 млн вместо 4,3 млн рублей. Коллектив уменьшил ценник с 6,3 млн до 5 млн рублей.

Ранее МакSим заявила, что перепробовала все виды кодировок.