Названы любимые артисты олигархов на корпоративах

Продюсер Дворцов: Лепса, Билана и Баскова чаще заказывают олигархи на корпоративы

Продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с порталом «Страсти», что российские олигархи чаще всего заказывают Григория Лепса, Диму Билана и Николая Баскова на корпоративы.

По словам Дворцова, стоимость таких концертов составляет около 3-5 миллионов рублей и выше за певца.

«Это для них те самые артисты, которые, так сказать, западают в душу своими песнями», — поделился шоумен.

Дворцов добавил, что любимыми артистками российских олигархов стали Ани Лорак, Анна Плетнева и Мари Краймбрери. При этом гонорар певицы, как отметил продюсер, немного меньше, чем у их коллег-мужчин.

В декабре портал Super сообщал, что певица МакSим (Марина Максимова) уменьшила гонорар на новогодние корпоративы в 2024 году. По данным издания, исполнительница снизила ценник на выступления до 4,5 млн рублей. В 2023-м она выступала за 4,9 млн рублей.

Как отмечало издание, Полина Гагарина тоже снизила гонорар с 8,8 млн до 8 млн рублей. Аналогичная ситуация у Лолиты Милявской и группы «Иванушки International». Артистка стала выступать за 4 млн вместо 4,3 млн рублей. Коллектив уменьшил ценник с 6,3 млн до 5 млн рублей.

Ранее был раскрыт многомиллионный гонорар Дмитрия Нагиева перед Новым годом.