Названы лучшие российские артисты 2024 года

Певец Ярослав Дронов (Shaman) стал лучшим артистом отечественной эстрады за 2024 год по мнению россиян. Об этом сообщает ВЦИОМ со ссылкой на исследование, проведенное в партнерстве с премией «Народная марка».

По данным опроса, Дронова назвали 38% россиян. Вторым выделили Олега Газманова. Его отметили 19%. В тройке лидеров также оказался Григорий Лепс (10%). 6% опрошенных считают лучшим эстрадным исполнителем Николая Баскова и Филиппа Киркорова. Сергея Лазарева и Николая Расторгуева выделили 5%. Также в список попали Лев Лещенко (4%), Леонид Агутин (3%), Стас Михайлов (3%), Дима Билан (2%), Юрий Шевчук (2%), Василий «Баста» Вакуленко (2%), Валерий Меладзе (2%).

Певица Полина Гагарина уже третий год подряд занимает первенство среди лучших артисток эстрады. Ее отметили 19% опрошенных. На втором месте Лариса Долина (10%), а на третьем – исполнительницы Анна Asti (Анна Дзюба), Валерия и Ирина Аллегрова. Лучшими их считают по 7% россиян.

Россияне также назвали таких артисток, как Пелагея (6%), Алла Пугачева (5%), Лолита Милявская (4%), Татьяна Куртукова, Юлия Чичерина, Zivert, Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) (по 3%), Мари Краймбери, Слава, Елена Ваенга, Максим, Надежда Кадышева, Люся Чеботина, София Ротару и Алсу (по 2%).

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