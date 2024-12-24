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Гособвинение требует заочно приговорить Татьяну Лазареву к 6,5 года тюрьмы

РЕН ТВ: гособвинение запросило 6,5 года колонии для телеведущей Татьяны Лазаревой
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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Гособвинение запросило 6,5 года колонии для телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которую заочно судят по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает корреспондент РЕН ТВ из здания суда.

24 декабря началось первое судебное заседание по заочному уголовному делу. Его рассматривает Второй западный окружной военный суд.

В мае 2024 года против Лазаревой возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Позже ее заочно арестовали по запросу СК. Под уголовное преследование телеведущая попала после своего интервью, в котором назвала удары украинских беспилотников по российским территориям ужасными, но заявила, что «радуется» им.

В июне ее внесли в реестр террористов и экстремистов и объявили в розыск. На данный момент телеведущая постоянно проживает в Испании.

26 ноября прокуратура утвердила обвинительное заключение по ее уголовному делу.

3 декабря материалы дела зарегистрировали во Втором западном окружном суде. В пресс-службе инстанции подчеркнули, что судебный процесс будет проходить в заочной форме.

Ранее сообщалось, что на Пугачеву и Распутину планировали совершить покушение в 90-х.

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