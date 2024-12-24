На Пугачеву и Распутину планировали совершить покушение в 90-х

Бизнесмен Геннадий Снустиков, прозванный СМИ «крестным отцом российского шоу-бизнеса», рассказал на передаче «Пусть говорят» о том, как на Аллу Пугачеву и Машу Распутину планировали совершить покушение в 90-х.

Снустиков вспомнил, что артисток заказали бандитам «серьезные люди». Причину произошедшего бизнесмен раскрывать не стал.

«Пришлось мне встрять и ответить: «Нет, этого не будет. Нам не нужна тальковщина», — пояснил он.

В 90-х Геннадий Снустиков был не только бизнесменом, но и известным криминальным авторитетом. Он не раз помогал решить проблемы своим друзьям из шоу-бизнеса, а также одаривал их дорогостоящими подарками. В последние годы предприниматель страдает от слепоты, а его миллионного состояния не осталось.

До этого стало известно, что в Лондоне исполнили песню Пугачевой о мире без разрешения Кузьмина. Певица попросила поставить от ее имени песню «Нам нужен был мир» на антивоенном фестивале. Слова и музыку композиции написал композитор Владимир Кузьмин, который, как выяснили СМИ, не давал согласия на исполнение трека.

Ранее сообщалось, что советская Мэри Поппинс написала письмо Путину из Мексики.