Татьяну Лазареву арестовали по делу об оправдании терроризма. Она говорила, что «радуется» ударам ВСУ по РФ Суд в Москве заочно арестовал Татьяну Лазареву по делу об оправдании терроризма

Татьяну Лазареву* заочно арестовали по запросу СК. Ее обвиняют в оправдании терроризма. Под уголовное преследование телеведущая попала после своего интервью, в котором назвала удары украинских беспилотников по российским территориям ужасными, но заявила, что «радуется» им. В июне ее внесли в реестр террористов и экстремистов и объявили в розыск. По последним данным, телеведущая постоянно проживает в Испании.

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об оправдании терроризма, сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

С ходатайством об аресте телеведущей обратился Следственный комитет России, она проходит обвиняемой по делу об оправдании терроризма с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Суд удовлетворил запрос следствия.

Лазарева в настоящее время находится за пределами России, срок заключения под стражу будет исчисляться с момента ее экстрадиции или задержания на территории страны.

«Это ужасно, но я радуюсь»

По делу об оправдании терроризма Лазаревой грозит штраф от 300 тыс. руб. до 1 млн руб., а максимальное наказание по этой статье составляет 7 лет лишения свободы. Основанием для возбуждения дела стали высказывания телеведущей об ударах украинских беспилотников по объектам в российских городах.

3 апреля 2024 года на тот момент председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская обратилась в Генпрокуратуру с запросом проверить интервью Лазаревой, в котором та «цинично прокомментировала» атаки ВСУ на российские города. По заявлению Ямпольской, интервью «полугодичной давности», однако в сети оно распространилось в начале апреля. На опубликованном в сети фрагменте Лазарева комментирует удары по России словами «это ужасно, но я радуюсь».

В мае стало известно, что в ходе лингвистической проверки в словах телеведущей не нашли нарушений законодательства. Но дополнительная экспертиза выявила в комментариях Лазаревой «сведения, направленные на оправдание террористической деятельности».

26 марта, за неделю до обращения Ямпольской в прокуратуру, Лазарева объявила о намерении баллотироваться в Московскую городскую думу в сентябре вместе с еще 44 кандидатами. В обращении, опубликованном в Telegram-канале, она заявила, что «хочет проверить», действительно ли статус иностранного агента «нисколько не дискриминирует людей». После этого, 2 апреля, партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» внесла в Госдуму законопроект о запрете россиянам со статусом иноагента избираться в органы власти всех уровней. Авторами стали лидер партии Сергей Миронов и его первый заместитель Дмитрий Гусев.

Умышленно скрывается

13 июня МВД объявило объявило телеведущую в розыск, а 19 июня Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов. В реестр иностранных агентов Минюста Лазарева попала в июле 2022 года. Кроме того, агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что ей может грозить еще одно уголовное дело — по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах.

В момент начала специальной военной операции на Украине телеведущая находилась в Киеве, откуда поехала в Европу и резко высказалась о происходящем, осудив спецоперацию. Позже стало известно, что она проживает в Испании на постоянной основе (имеет испанское гражданство).

Как заявили агентству ТАСС в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы, избравшего Лазаревой заочный арест в качестве меры пресечения, телеведущая умышленно скрывается от органов следствия по делу об оправдании терроризма, поэтому ее и объявили в розыск.