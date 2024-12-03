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Дело Лазаревой о пропаганде терроризма рассмотрят заочно

Суд заочно рассмотрит дело Татьяны Лазаревой о пропаганде терроризма

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

2-й Западный окружной военный суд зарегистрировал уголовное дело о пропаганде терроризма против телеведущей Татьяны Лазаревой, которая признана иноагентом в России. В пресс-службе суда уточнили, что судебный процесс будет проходить в заочной форме, передает ТАСС.

«В суде зарегистрированы материалы уголовного дела в отношении Лазаревой. Судебное разбирательство будет осуществляться в заочной процедуре», — сообщила представитель суда. Она добавила, что дата предварительных слушаний будет назначена в ближайшее время.

Прокуратура Москвы 26 ноября утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Лазаревой. Ей утвердили обвинения по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, совершенных с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». В отношении Лазаревой заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, она находится в международном розыске.

Ранее Лазарева назвала себя бездомной.

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