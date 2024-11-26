Прокуратура утвердила обвинение Татьяны Лазаревой в оправдании терроризма

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Лазаревой утвердили обвинения по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, совершенных с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Уголовное дело направят во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

В отношении Лазаревой заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, она находится в международном розыске.

В июне 2024 года Татьяну Лазареву внесли в реестр террористов и экстремистов и объявили в розыск в России.

Поводом для этого послужило интервью на YouTube-канале «И грянул Грэм» в августе 2023 года. В нем знаменитость назвала удары украинских беспилотников по российским территориям ужасными, но заявила, что «радуется» им.

11 октября стало известно, что Татьяну Лазареву объявили в международный розыск. Она отреагировала на эту новость фразой: «Пойду еще посплю».

Ранее Лазарева назвала себя бездомной.