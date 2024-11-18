Пугачева поддержала Орбакайте в соцсетях: «Двигайся дальше»

Певица Алла Пугачева оставила комментарий под одним из последних постов Кристины Орбакайте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором выразила поддержку дочери.

Орбакайте опубликовала серию фотографий со своим супругом, предпринимателем Михаилом Земцовым. Она продемонстрировала поклонникам, как пара провела субботний вечер в одном из ресторанов.

«Let's move on! (в переводе с англ. — «Давай двигаться дальше!»)» — написала под постом исполнительница.

Недавно стало известно, что Кристина Орбакайте решила отказаться от новогодних корпоративов в России, поскольку боится возможных отмен своих концертов. Telegram-канал Mash также сообщал, что исполнительницу волнуют политическая ситуация в стране и общественное давление.

По информации СМИ, сейчас Орбакайте живет в Калифорнии. Там она пробудет минимум до конца января. Также Mash заверил, что артистка хочет вновь возобновить концертную деятельность в России, так как в США ее выступления не пользуются такой же популярностью.

10 ноября стало известно, что Алла Пугачева находится на Кипре. Исполнительницу засняли, когда она прогуливалась по Лимасолу.

Ранее стало известно, что Басков поднял ценник на корпоративы на миллион рублей.