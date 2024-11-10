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Раскрыто местонахождение Аллы Пугачевой

Блогерша Виктория Залесская засняла Аллу Пугачеву во время прогулки по Лимасолу

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viktoria_zalesskaya/Threads

Блогерша Виктория Залесская опубликовала в Threads видеоролик с Аллой Пугачевой, которая прогуливалась по Лимасолу.

Исполнительница шла по набережной кипрского города в черных шортах и кофте. Судя по ролику, ни детей, ни мужа вместе с ней не было.

Залесская призналась, что заметила российскую певицу случайно, когда сидела в кафе с мужем. Пара подбежала к артистке, чтобы поговорить. Во время беседы Пугачева рассказала молодым людям, какие места города им стоит посетить.

Пугачева отказалась фотографироваться с блогерами, но взамен предложила заснять их вдвоем.

«Очень старенькая, но вся подтянутая. И Кристина [Орбакайте] на нее очень похожа», — отметила Залесская.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествует по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее стало известно, что Валерий Леонтьев впервые за несколько лет выступил в России.

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