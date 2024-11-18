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СМИ назвали причину нежелания Орбакайте выступать в России

Mash: певица Кристина Орбакайте отказалась выступать в России из-за боязни отмен

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Кристина Орбакайте решила отказаться от новогодних корпоративов в России, поскольку боится возможных отмен своих концертов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, исполнительницу волнуют политическая ситуация в стране и общественное давление. Сейчас, отмечает Mash, Орбакайте находится в Калифорнии, где пробудет минимум до конца января.

Telegram-канал также заявляет, что артистка хочет вновь возобновить концертную деятельность в России, так как в США ее выступления не пользуются такой же популярностью. В 2023 году, подчеркивает Mash, гонорар Орбакайте за корпоратив составлял 4,5 млн рублей.

14 октября стало известно, что Кристина Орбакайте выступила с Филиппом Киркоровым и Авраамом Руссо на корпоративе в Дубае. Мероприятие прошло в одном из ресторанов рядом с небоскребом Бурдж-Халифа. Имена артистов не разглашались. Одним из важных условий вечеринки стал запрет съемки выступления Орбакайте. Также не было разрешено снимать певицу с другими артистами.

25 сентября SHOT сообщал, что Орбакайте отказалась выходить на сцену с артистом Авраамом Руссо в ОАЭ, несмотря на договоренности.

Ранее стало известно, что Басков поднял ценник на корпоративы на миллион рублей.

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