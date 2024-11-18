Басков поднял ценник на корпоративы на миллион рублей

Певец Николай Басков поднял цену на новогодние корпоративы на миллион рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, гонорар Баскова за 40-минутное выступление составил шесть миллионов рублей. Его услуги ведущего обойдутся заказчикам чуть ли не в два раза дороже – 10 миллионов рублей. За эти деньги исполнитель будет вести мероприятие не дольше шести часов.

Как отмечает канал, в сопровождение Баскова входят 27 человек, среди которых девять музыкантов, шесть танцоров балета, два администратора, два телохранителя, два водителя, два костюмера, директор, гример и стилист. Коллектив прибудет на локацию самостоятельно на 12 машинах.

В райдере Баскова прописано, что гримерка певца должна быть теплой и с хорошим освещением. На столе должны стоять горячие блюда, стандартные мясная и фруктовая нарезки, мед и лимон. Также в список пожеланий входит бутылка шампанского Moët & Chandon Rose Imperial Brut.

В октябре Басков возмутился инициативе депутата Госдумы Султана Хамзаева об установлении лимита на гонорары артистам.

Ранее Юрий Лоза заявил, что у Лазарева и Баскова «крыша едет».