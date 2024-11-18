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Басков поднял ценник на корпоративы на миллион рублей

SHOT: певец Басков поднял цену на новогодние корпоративы на миллион рублей

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певец Николай Басков поднял цену на новогодние корпоративы на миллион рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, гонорар Баскова за 40-минутное выступление составил шесть миллионов рублей. Его услуги ведущего обойдутся заказчикам чуть ли не в два раза дороже – 10 миллионов рублей. За эти деньги исполнитель будет вести мероприятие не дольше шести часов.

Как отмечает канал, в сопровождение Баскова входят 27 человек, среди которых девять музыкантов, шесть танцоров балета, два администратора, два телохранителя, два водителя, два костюмера, директор, гример и стилист. Коллектив прибудет на локацию самостоятельно на 12 машинах.

В райдере Баскова прописано, что гримерка певца должна быть теплой и с хорошим освещением. На столе должны стоять горячие блюда, стандартные мясная и фруктовая нарезки, мед и лимон. Также в список пожеланий входит бутылка шампанского Moët & Chandon Rose Imperial Brut.

В октябре Басков возмутился инициативе депутата Госдумы Султана Хамзаева об установлении лимита на гонорары артистам.

Ранее Юрий Лоза заявил, что у Лазарева и Баскова «крыша едет».

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