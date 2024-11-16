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Режиссер Кустурица заявил, что готов снять фильм про Путина

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что готов снять фильм о Путине

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил РИА Новости, что готов снять фильм о президенте России Владимире Путине как об исторической личности.

Кинодел отметил, что пока не получал подобных предложений.

В начале апреля Кустурица встретился с Путиным в Кремле и рассказал об идее снять «русский триптих в новом мире». Путин подчеркнул, что на Западе до сих пор присутствуют исторические фобии, там все еще продолжают обвинять Россию в потере колоний.

Режиссер поделился, что также намерен закончить работу над «Лавром» Евгения Водолазкина, а затем, признался постановщик, «можно завершать карьеру». При этом российский лидер считает, что режиссеру «рано говорить» об уходе из кино, добавив, что тот может сделать еще много хороших работ. Путин также подчеркнул, что заслуги Кустурицы очевидны.

В конце марта Кустурица не исключил, что может получить паспорт РФ. Он признался, что и без документа считает себя гражданином России, так как любит страну.

Ранее Кустурица заявил, что никогда не хотел «Оскар».

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