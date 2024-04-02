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Путин заявил о сохранении на Западе исторических фобий

Путин: Запад до сих пор обвиняет Россию в потере колоний

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Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

На Западе до сих пор присутствуют исторические фобии, там все еще продолжают обвинять Россию в потере колоний, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сербским режиссером Эмиром Кустурицей. Об этом пишет РИА Новости.

«Я знаю просто, до сих пор эти исторические фобии присутствуют. Кто-то ставит России в вину до сих пор, что кто-то когда-то лишился своего колониального могущества», — сказал глава государства.

Он объяснил, что западные страны продолжают обижаться на Россию за ее помощь народам Африки, Латинской Америки и Азии в борьбе за независимость. Запад полагает, что РФ «виновата в кончине колониализма», однако это не так, подчеркнул Путин.

2 апреля на расширенном заседании коллегии МВД РФ Путин заявил, что попытки недоброжелателей расколоть Россию — это желание взять реванш за неудачные походы Адольфа Гитлера и Наполеона Бонапарта на страну. По его словам, некоторые ошибочно считают, что Россия — «слабое звено». Однако страна никогда такой не была и не будет, отметил лидер страны.

Ранее Путин рассказал, какой фактор может привести к развалу России.

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