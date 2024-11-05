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Кустурица заявил, что никогда не хотел «Оскар»

Режиссер Эмир Кустурица заявил, что никогда не думал о получении «Оскара»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Сербский режиссер Эмир Кустурица признался в беседе с ТАСС, что никогда не мечтал получить премию «Оскар».

Кустурица заявил, что не думал и не будет думать об «Оскаре». Для него важнее сделать фильм, за который не было бы стыдно. Режиссер уточнил, что на данный момент получение этой награды невозможно.

В марте Кустурица рассказал, что снимет фильм на русском языке «Преступления без наказания». Он планировал завершить сценарий в апреле, а затем начать подготовку к съемкам в сентябре. По словам Кустурицы, зимой и летом до начала осени будут проходить съемки. Режиссер подчеркнул, что его творческий путь был вдохновлен произведениями таких великих писателей, как Достоевский, Пушкин, Гоголь и Бунин.

В октябре Кустурица сообщил, что съемки фильма по роману Федора Достоевского пройдут в Краснодарском крае летом 2025 года. Также у режиссера в планах адаптировать для телеэкранов «Казаков» Льва Толстого и снять фильм по рассказу Николая Гоголя «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

Ранее Кустурица назвал отличие голливудских фильмов от советских.

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