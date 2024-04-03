Кустурица рассказал Путину о планах снять русский триптих

Сербский режиссер Эмир Кустурица на встрече с Владимиром Путиным рассказал об идее снять «русский триптих в новом мире». Его слова передают РИА Новости.

Постановщик сообщил, что в первом фильме «Инженер легких прогулок» хочет сконцентрироваться на творчестве Достоевского, сделав его более современным. Затем, сказал Кустурица, он создаст очень смешную комедию «Как Иван Иванович рассердился на Ивана Никифоровича» по Гоголю. Режиссер считает, что эту картину «важно сделать» в нынешнее время. Завершит тройку картина «Казаки» Толстого.

Кустурица поделился, что также намеревается закончить работу над «Лавром» Евгения Водолазкина, а затем, признался постановщик, «можно завершать карьеру». При этом российский лидер считает, что режиссеру «рано говорить» об уходе из кино, добавив, что тот может сделать еще много хороших работ. Путин также подчеркнул, что заслуги Кустурицы очевидны.

В конце марта Кустурица не исключил, что может получить паспорт РФ. Он признался, что и без документа считает себя гражданином России, так как любит страну.

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