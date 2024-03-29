Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица не исключил, что может получить паспорт РФ. Об этом постановщик рассказал в беседе с ТАСС.

«Официально тоже, может быть, стану, почему нет. Я уже гражданин Сербии, Франции. Почему бы не получить гражданство и в России», — поразмышлял режиссер.

Он признался, что и без документа считает себя гражданином России, так как любит страну. В то же время Кустурица произнес фразу: «А вообще я гражданин мира, а России особенно».

В той же беседе режиссер заявил, что готов поработать с актером Милошем Биковичем, но только в том случае, если для артиста найдется роль в его проекте.

Накануне Кустурица признался, что планирует снять новый фильм «Инженер легких прогулок» в российского городе Сочи. Фильм расскажет о жизни молодого трубочиста, который занимается «инженерией легких прогулок» — ходит гулять с теми, кто нуждается в компании.

За неделю до этого Кустурица рассказал, что снимет фильм на русском языке «Преступления без наказания». Он добавил, что планирует завершить сценарий в апреле, а затем, в сентябре, начнет подготовку к съемкам. Режиссер подчеркнул, что его творческий путь был вдохновлен произведениями таких великих писателей, как Достоевский, Пушкин, Гоголь и Бунин.

Ранее стало известно, кто сыграет Холопа в турецкой версии российской франшизы.