Mash заявил, что Гуф перегрыз провода в рехабе

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) во время лечения в рехабе перегрыз провода базы для электронного браслета. Об этом заявил Telegram-канал Mash.

После этого рэпер разрисовал окна «надписями с призывами все уничтожить и всяческой бранью», пишет канал.

Через несколько дней Долматову стало лучше, и он извинился за крики во время ломки, в том числе перед медсестрами, которых постоянно вызывал в палату, нажимая тревожную кнопку.

В рехаб Гуф попал после дебоша в бане в конце октября.

31 октября Mash заявлял, что музыкант якобы попытался сбежать из рехаба. По словам его источника, у Гуфа случился припадок, но врачи успокоили его и не стали вызывать правоохранителей.

Кроме того, писал Mash со ссылкой на источники, рэперу казалось, что он находится в тюрьме.

Адвокат Сергей Жорин назвал эту информацию не соответствующей действительности.

Ранее Айза заявила, что Гуфу предстоит лечиться на протяжении всей жизни.