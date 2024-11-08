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Mash заявил, что Гуф перегрыз провода в рехабе

Mash: Гуф в рехабе перегрыз провода базы для электронного браслета из-за ломки

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Телеграм-канал «Mash»

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) во время лечения в рехабе перегрыз провода базы для электронного браслета. Об этом заявил Telegram-канал Mash.

После этого рэпер разрисовал окна «надписями с призывами все уничтожить и всяческой бранью», пишет канал.

Через несколько дней Долматову стало лучше, и он извинился за крики во время ломки, в том числе перед медсестрами, которых постоянно вызывал в палату, нажимая тревожную кнопку.

В рехаб Гуф попал после дебоша в бане в конце октября.

31 октября Mash заявлял, что музыкант якобы попытался сбежать из рехаба. По словам его источника, у Гуфа случился припадок, но врачи успокоили его и не стали вызывать правоохранителей.

Кроме того, писал Mash со ссылкой на источники, рэперу казалось, что он находится в тюрьме.

Адвокат Сергей Жорин назвал эту информацию не соответствующей действительности.

Ранее Айза заявила, что Гуфу предстоит лечиться на протяжении всей жизни.

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