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Гуф попытался сбежать из рехаба

Mash: рэпер Гуф попытался покинуть рехаб на фоне синдрома отмены

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) якобы попытался покинуть рехаб, где сейчас находится, из-за синдрома отмены. Он нажимал кнопку тревоги и просил срочно забрать его из реабилитационного центра. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным источника в клинике, у артиста случился припадок, но врачи успокоили его и не стали вызывать правоохранителей.

Представители Гуфа не подтверждали и не опровергали информацию о побеге.

Накануне Гуф избежал ареста после того, как ударил полицейского около подмосковной бани. По версии следствия, музыкант и его друг отобрали у побитого телефон. Сам рэпер утверждает, что телефон у сотрудника ППС забрал его товарищ. По словам защиты артиста, умысла на хищение чужого имущества у компании не было. Следствие просило отправить обоих в СИЗО, однако суд отпустил подозреваемых на свободу.

Ранее стало известно, что Гуф не отменил концерты за рубежом несмотря на установленный электронный браслет слежения.

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