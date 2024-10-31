Гуф попытался сбежать из рехаба

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) якобы попытался покинуть рехаб, где сейчас находится, из-за синдрома отмены. Он нажимал кнопку тревоги и просил срочно забрать его из реабилитационного центра. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным источника в клинике, у артиста случился припадок, но врачи успокоили его и не стали вызывать правоохранителей.

Представители Гуфа не подтверждали и не опровергали информацию о побеге.

Накануне Гуф избежал ареста после того, как ударил полицейского около подмосковной бани. По версии следствия, музыкант и его друг отобрали у побитого телефон. Сам рэпер утверждает, что телефон у сотрудника ППС забрал его товарищ. По словам защиты артиста, умысла на хищение чужого имущества у компании не было. Следствие просило отправить обоих в СИЗО, однако суд отпустил подозреваемых на свободу.

Ранее стало известно, что Гуф не отменил концерты за рубежом несмотря на установленный электронный браслет слежения.