Гуф избежал ареста после дебоша в бане. Выходя из суда, он напал на журналиста Гуф свалил на друга вину за отобранный у полицейского телефон

Рэпер Гуф избежал ареста после того, как ударил полицейского около подмосковной бани. Музыканта и его друга также обвиняют в краже. По версии следствия, они отобрали у побитого телефон. Сам рэпер утверждает, что телефон у побитого сотрудника ППС забрал его товарищ. Следствие просило отправить обоих в СИЗО, однако суд отпустил подозреваемых на свободу.

Суд в подмосковном городе Наро-Фоминск не стал арестовывать побившего полицейского рэпера Гуфа (Алексей Долматов), наложив на него только запрет определенных действий. Об этом сообщил «Газете.Ru» адвокат музыканта Сергей Жорин.

«Мы благодарны суду и органам прокуратуры за объективность в вопросе избрания меры пресечения. Содержание под стражей — самая суровая мера пресечения, которая в данном случае является чрезмерной», — указал Жорин.

На слушание рэпера привезли с левой рукой в наручниках, а правой в гипсе. Гуф сломал ее еще до стычки с полицейским, в Петербурге, где тоже, по его собственным словам, «похулиганил немножко».

После суда Гуф отказался отвечать на вопросы журналистов и выбил телефон одного из них. На опубликованной записи рэпер идет в капюшоне вместе с женщиной, та пытается отогнать прессу со словами, что им нельзя тут находиться. Корреспондент за кадром возражает, после чего Гуф поворачивается к нему и бьет кулаком здоровой руки по его телефону.

«Тихо-тихо, Леш», — успокаивает спутника женщина. Они уходят, Гуф показывает журналистам неприличный жест, а ему кричат, что он «заработает на еще одну статью». Также рэпера спрашивают, употреблял ли он наркотики, что тот игнорирует.

По информации СМИ, предыдущую ночь Гуф провел в Наро-Фоминском ОВД, а сестра привозила ему в отделение вещи. Теперь он может поехать домой.

Обокрал полицейского вместе с другом

Конфликт с участием рэпера разгорелся в подмосковной Апрелевке ночью 23 октября. Вместе с другом Долматов снял баню на пару часов и отдыхал там с четырьмя девушками. По словам сотрудников, Гуф употреблял наркотики, «предлагал запрещенку администратору», требовал отключить в заведении все камеры. Оплаченного времени оказалось мало, и компания попросила продлить. В итоге отдыхающим выставили дополнительный счет на сумму, по разным данным, от 60 до 78 тыс. руб. (в нее вошел штраф за самокрутки, что также курили гости).

Гуф оплачивать не захотел, а по одной из версий, еще и приставал к управляющей. Последняя попросила приехать 27-летнего двоюродного брата-патрульного, он в тот момент был не на смене. После его приезда рэпер побил мужчину, что попало на камеру наблюдения у входа в баню. Некоторые издания пишут, что звезду окончательно разозлила попытка оппонентов снять его на телефон.

На записи с камеры человек, похожий на Гуфа, с размаху бьет полицейского по уху, а позже пинает, ударяет рукой по затылку. По версии следствия, рэпер с товарищем отобрали у пострадавшего телефон. Сам Гуф отрицает, что бил или обворовывал кого-то.

«Во время дачи показаний Гуф заявил, что в ходе конфликта у потерпевшего ничего не отбирал. Это сделал его друг», — уточняет Telegram-канал Mash.

Друга задержали, его имя Геворг Саруханян. Мужчину доставили в суд также 25 октября, но раньше Гуфа. Следствие, как и в случае рэпера, просило его арестовать, но это не поддержала даже прокуратура.

«Прокуратура не усматривает в действиях фигуранта необходимости изоляции от общества», — пояснил прокурор в суде.

Саруханяна освободили, также избрав мерой пресечения только запрет определенных действий. В качестве последнего подозреваемым могли запретить пользоваться интернетом, средствами связи и почтой, общаться с некоторыми лицами и выходить из дома, кроме определенного времени.

После дебоша в бане Алексея и Геворга также проверяют по 228-й статье: после них в заведении остались следы белого порошка и пакетики с ним. Их забрали на экспертизу, но информации о результатах пока не было.

На фоне резонанса в СМИ Гуф выложил 24 октября из отделения видео с извинениями. Рэпер попросил простить его за «хулиганскую выходку», «пьяную фигню» и то, «что столько хлопот каких-то ненужных принес».

«Не немного, а стыдно очень перед всеми... Постараюсь больше не косячить так, постараюсь больше не исполнять такое... Мне вообще не нужна лишняя статья где-то за спиной, и садиться в тюрьму я тоже не хочу», — признался Гуф.