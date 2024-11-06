Айза о новом обострении Гуфа: «Произошло страшное, он не помнит эти состояния»

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила, что ее экс-супруг, рэпер Гуф чувствует себя лучше на фоне лечения в реабилитационной клинике. Ее слова передает VOICE.

Таким образом, Айза опровергла недавнюю информацию о том, что рэпер начал видеть галлюцинации в рехабе. Telegram-канал Mash со ссылкой на близких артиста сообщал, что в клинике рэпер бредит и призывает освободить его из «тюрьмы».

«Я не понимаю, кто эти слухи распускает. <...> Мы все выдохнули и молимся, что ему намного лучше. Он приходит в себя», — поделилась Айза.

Также блогерша раскрыла, что музыканту диагностировали заболевание, требующее медикаментозного лечения. Врачи посоветовали ему изменить режим жизни, исключив стресс. По словам Айзы, недавний срыв Гуфа произошел не из-за употребления рэпером алкоголя и наркотических веществ. Она уверила, что всему виной болезнь артиста.

«Произошло страшное. Он не помнит эти состояния психоза или, как говорят врачи, состояние мании. <...> Не думаю, что ему нужно быть в рехабе, потому что он ничего не употребляет, но там он с хорошими врачами, психиатрами и терапевтами. Лечение теперь будет с ним на протяжении всей жизни», — поделилась она.

На передаче «Осторожно, Собчак» Гуф рассказывал, что страдает вялотекущей шизофренией и маниакально-депрессивным психозом. Во время обострений у него появляется вторая личность — Алик.

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