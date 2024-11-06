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Близкие сообщили о галлюцинациях у находящегося в рехабе Гуфа

Mash: рэперу Гуфу в клинике кажется, что он в тюрьме

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) начал видеть галлюцинации в рехабе, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на близких артиста.

По данным источника издания, рэперу кажется, что он в тюрьме, а не на лечении. Утверждается, что в клинике он якобы бредит и кричит, чтобы его освободили из заключения.

Инсайдер добавляет, что Долматов лежит в одноместной палате и жалуется, что ему скучно. Ему запретили посещения, телефоном артисту пользоваться нельзя.

24 октября на Гуфа составили протокол за мелкое хулиганство после дебоша в бане. Позднее адвокат рэпера Сергей Жорин уточнил в беседе с «Газетой.Ru», что суд в подмосковном городе Наро-Фоминск не стал арестовывать побившего полицейского Гуфа, наложив на него только запрет определенных действий.

Ранее сообщалось, что Гуфа поместили в палату с металлическими решетками.

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