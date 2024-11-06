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Адвокат Гуфа ответил на слухи о галлюцинациях у рэпера

Адвокат Гуфа Жорин опроверг слухи о галлюцинациях у рэпера

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therealguf/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Адвокат Гуфа Сергей Жорин опроверг в беседе с «Пятым каналом» слухи о галлюцинациях у рэпера.

Жорин заявил, что сообщения о галлюцинациях и ломках Алексея Долматова (Гуфа) не соответствуют действительности. Адвокат уточнил, что певец продолжает лечение в рехабе.

24 октября на Гуфа составили протокол за мелкое хулиганство после дебоша в бане. Позднее адвокат рэпера Сергей Жорин уточнил в беседе с «Газетой.Ru», что суд в подмосковном городе Наро-Фоминск не стал арестовывать побившего полицейского Гуфа, наложив на него только запрет определенных действий.

6 ноября Telegram-канал Mash со ссылкой на близких артиста сообщил, что Долматов якобы начал видеть галлюцинации в рехабе.

По данным источника издания, рэперу кажется, что он в тюрьме, а не на лечении. Утверждается, что в клинике он якобы бредит и кричит, чтобы его освободили из заключения. Инсайдер добавил, что артисту запретили посещения, телефоном артисту пользоваться нельзя.

Ранее стала известна стоимость недвижимости Сергея Дроботенко.

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