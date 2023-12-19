«Роли были хорошие»: Охлобыстин о творческом пути Артура Смольянинова* в России

Актер Иван Охлобыстин в интервью aif.ru посетовал, что его коллега Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) обнулил свои успехи в России критикой в адрес страны.

«Он всегда работал, обеспечивал себя, маму. И все роли у него были хорошие. Но он, к сожалению, обнулил свои успехи. Вот как сейчас смотреть «9 роту»? Просто неприлично. Он не осознавал – сначала ляпнул, его осудили. В нем взыграла гордость, и он жестко ответил», — пояснил Охлобыстин.

Артист считает, что Смольянинов попал под влияние недоброжелателей, еще находясь в России. Он сравнил таких людей с паразитами, которые питаются добычей крупного хищника. По мнению Охлобыстина, «паразитическая» часть фанбазы Смольянинова питала либеральные взгляды, которые и пыталась навязать актеру.

«Слово «либеральный» опошлили, а ведь либерализм — это нормально. И вот вокруг Артурчика была толпа бездельников, которая пела ему в уши», — возмутился актер.

Охлобыстин считает своего коллегу «работящим и талантливым» человеком, но, по мнению артиста, умный и мудрый — это разные вещи. Он считает, что Смольянинову внушили «синдром Бога», который и стал причиной резких высказываний в адрес россиян.

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