«Скакала в халатике медсестры»: Бледанс призвала богатых мужчин проспонсировать ее фонд

Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс в интервью «Леди.Mail.ru» посоветовала мужчинам, которые хотят покорить ее сердце, профинансировать ее благотворительный фонд.

«Мне сегодня очень нужна финансовая поддержка – хочу открыть свой инклюзивный театр имени Эвелины Бледанс. Так что я призываю всех мужчин, которые на мне выросли и имели свой первый сексуальный опыт с телевизором, где я скакала в коротеньком халатике медсестры, а сейчас стали серьезными, богатыми людьми», — посмеялась Бледанс.

Она уточнила, что ей очень нужны средства на спектакли и аренду помещения для театра. При этом телеведущая отметила, что с ней практически невозможно познакомиться в социальных сетях, потому что личные сообщения Бледанс «завалены» снимками пенисов. По словам актрисы, ей льстит тот факт, что она так возбуждает мужчин, однако за фотографиями гениталий сложно разглядеть другие сообщения.

«А познакомиться со мной можно на светском мероприятии, в «Геликон-опере», куда я хожу на все премьеры, или в спортивном клубе World Class. Если задаться целью, меня легко найти», — резюмировала Бледанс.

Ранее Анфиса Чехова рассказала, как ребенок помог им с мужем сохранить брак.