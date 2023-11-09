Продюсер Морозов: «Слепакову не повезло, он никому не интересен»

Продюсер Евгений Морозов заявил, что выступления комика Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) не будут пользоваться популярностью за границей. Его слова передает aif.ru.

«Слепакову не повезло. Не стоит ему ждать кассовых концертов в Новый год. В настоящее время Семен Слепаков никому не интересен — это факт», — заявил промоутер.

Морозов пояснил, что творчество Слепакова можно отнести к «квартирному жанру, на кухне петь».

При этом недавно продюсер развеял миф о том, что спрос на концерты Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) уменьшится после его эмиграции из России.

По словам Морозова, русскоязычная аудитория Галкина за границей готова отдать любые деньги за посещение его выступления. Он предположил, что концерт юмориста на Кипре стоит примерно €35 тысяч, а в Дубае — €50 тыс.

Накануне сообщалось, что Семен Слепаков исполнил пародию на песню «Я русский» певца SHAMAN.

«Нерусский, не важна кровь отца; Нерусский, без кусочка конца; Нерусский, мне не повезло; Нерусский, я всемирное зло», — спел в припеве исполнитель.

Он также определил черты, которые якобы отличают его от русского человека, — надевать шапку на морозе, переходить дорогу на зеленый свет даже ночью, не пить по будням и раз в год проверять простату у врача.

Ранее сообщалось, что Моргенштерна в третий раз хотят оштрафовать из-за отсутствия маркировки иноагента.