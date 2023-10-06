Сергей Зверев устал от ежедневных фото «пилоток»

Звездный стилист Сергей Зверев заявил в беседе с Prozvezd, что подписчики ежедневно присылают ему свои гениталии в соцсетях.

«Сейчас, куда ни плюнь, везде один секс. Так достали, что просто слов нет! Сколько мне «пилоток» в день присылают — звезда в шоке! Просто невероятное количество! Всех размеров и всех цветов! Боже, туши цвет!» — возмутился парикмахер.

Зверев подчеркнул, что просил своих фанатов перестать отправлять ему подобного рода фотографии, однако с тех пор количество снимков только увеличилось.

В начале октября Сергей Зверев раскрыл секрет молодости Пугачевой. Зверев уверил, что Пугачева никогда никому не завидует. Он считает это очень важным фактором в сохранении красоты. По его мнению, женщина быстро стареет, когда завидует другой. Он считает, что у подобных дам появляются второй подборок и «гусиные лапки».

«У Аллы нет зависти, поэтому она в любом возрасте — красотка. Еще нельзя «чур-чурить» (заниматься магией). Алла никогда этого не делала. Поэтому и выглядит шикарно», — заключил шоумен.

Ранее блогерша Ида Галич призналась, что у нее не было отношений из-за связи с бывшим.