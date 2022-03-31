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«Про:взгляд» выпускает в российский прокат американский остросюжетный триллер «Прятки»

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Hyde Park Entertainmen

31 марта кинопрокатная компания «Про:взгляд» выпускает в российский прокат психологический триллер «Прятки» — ремейк одноименного корейского хита от продюсеров «Паразитов». В американской версии главную роль исполняет Джонатан Риз Майерс.

«Фильм «Прятки» рассказывает увлекательную историю успешного бизнесмена и примерного семьянина Ноа (Майерс), который отправляется на поиски пропавшего брата. Расследование приводит героя в темные и неизведанные уголки Нью-Йорка. Там он знакомится с представителями социального дна и опасными сквоттерами, которые готовы на самые радикальные шаги ради уютного крова над головой. Ситуация обостряется, когда Ноа понимает, что он и его семья стали новой целью. Ведь роскошная квартира в небоскребе — лакомый кусочек для незваных гостей. Кровавые сквоттеры оставляют странные знаки: круги, треугольники, квадраты и цифры, и главный герой, одержимый этими символами, ввязывается в опасную игру», — говорится в релизе.

Режиссером проекта выступил Джоэль Мур, автор драмеди «Молодость в Орегоне» и триллера «Спираль». Помимо Майерса, роли в ленте исполнили Джо Пантольяно («Младенец на прогулке», «Сопрано»), Джассинда Бэррет («Бриджит Джонс: Грани разумного», «Форс-мажоры»), Барбара Розенблат («Родина», «Карточный домик», «Готэм») и другие.

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